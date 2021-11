Van ‘tsaar’ Bulykin tot de ‘zonverduisterende’ Verheydt: dit is de top 10 cultspitsen van ADO Den Haag

Thomas Verheydt scoort en helpt ADO tegen zijn oude club aan overwin­ning

Uitgerekend Thomas Verheydt maakte in het Yanmar Stadion een belangrijk doelpunt in het duel tussen zijn oude club Almere City en ADO Den Haag. De spits vierde zijn treffer ingetogen, maar bracht zijn Haagse ploeg er wel mee op een belangrijke voorsprong. Na twee competitieduels zonder zege won ADO in Almere met 1-3.

7 november