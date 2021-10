Van Voorburg naar miljoenenpubliek: ‘Kiwi’ Logan van Beek wil vlammen op het WK

Voor de 31-jarige cricketer is het seizoen na de verloren finale tegen Punjab nog niet afgelopen. Hij maakt deel uit van de selectie die deze maand in Oman en de Verenigde Arabische Emiraten aan het in 2020 uitgestelde WK T20 meedoet. Voor Van Beek is dat al de derde keer, want hij was er ook in 2014 (toen Nederland de voorronde overleefde en van Engeland won) en in 2016 (in de voorronde uitgeschakeld) ook al bij.