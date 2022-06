Vechtpartij en racistische leuzen verpesten slotduel SV Nootdorp: ‘Kreeg opeens een klap in mijn nek’

SV Noot­dorp-topscorer heeft na finale één dag vakantie: ‘Ben verplicht ze aan hoofdklas­se te helpen’

Voor SV Nootdorp is het zaterdag erop of eronder. In de finale van de nacompetitie tegen SDV Barneveld kan de ploeg van Marco Jalink naar de hoofdklasse promoveren. Voor aanvaller AJ Mercera is het zijn laatste wedstrijd in het shirt SV Nootdorp, want hij begint maandag bij Katwijk al met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. ,,Ik wil totale revanche op mezelf nemen én de club naar de hoofdklasse helpen. Dat ben ik aan ze verplicht.”

24 juni