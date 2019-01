Veel Haagse zeilers maken zich dit jaar op voor kwalificatie

Op de Olympische Spelen van Tokio, waar het zeilen in de Sagamibaai bij Enoshima plaatsvindt, zijn bij de vrouwen en mannen zes klassen vertegenwoordigd: RS:X (windsurfen), Laser, 470, 49er, Nacra 17 (catamaran) en Finn. In veel van die klassen zullen Haagse zeilers kanshebbers op de medailles zijn. Voor allen geldt dat er slechts één equipe of deelnemer wordt afgevaardigd.



Twee van hen hebben zich al geplaatst. Windsurfster Lilian de Geus (vierde op de vorige Olympische Spelen) en titelverdedigster Marit Bouwmeester (Laser Radial) kunnen al beginnen met de voorbereidingen.



Voor veel anderen geldt dat ze zich dit jaar moeten kwalificeren. De grootste strijd wordt verwacht in de 470-klasse. Na zes jaar eindigde de samenwerking tussen de voormalige Europees kampioenen Afrodite Zegers en Anneloes van Veen. Beiden kozen na een tegenvallend jaar in de herfst voor een nieuwe partner. De Haagse Zegers ging verder met Lobke Berkhout (twee olympische medailles), terwijl de Westlandse Van Veen in haar streekgenoot Mandy Mulder (zilver in de Yngling) een nieuwe stuurvrouw vond.