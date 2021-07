Veel onduidelijkheid voor spelers en trainer ADO: ‘Er wordt al vijf maanden geruzied zonder vooruitgang’

Ruud Brood kreeg een flauwe glimlach op zijn gezicht toen hij even over het spel van zijn ploeg sprak. Over de diepgang van Sem Steijn, bijvoorbeeld. Over Tyrese Asante, die er achterin voor had gezorgd dat Ricky van Wolfswinkel nauwelijks is het spel was voorgekomen. Zijn collega-trainer Ron Jans had zaterdag na de oefenwedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Twente niet voor niets tegen hem gezegd dat Brood minder huiswerk te doen had dan Jans zelf. Maar hoe klein die huiswerkopdracht ook is, kun je het opbrengen hem te maken als je niet zeker weet of het eindexamen wel gaat plaatsvinden?