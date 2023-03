Veerkrachtig ADO wint van Telstar en houdt play-offs in zicht

ADO-spe­lers voor de play-offs onderwor­pen aan hogere wiskunde: ‘Plek 7 of 8, of misschien de top 9’

De top 7, top 8 of toch de top 9? Op welke plek ADO Den Haag moet eindigen om kans te maken op promotie naar de eredivisie is nog onzeker. Maar met de thuiswedstrijd tegen Telstar voor de deur is wel duidelijk dat het de komende weken voor de ploeg van Dick Advocaat alles of niets wordt.