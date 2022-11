VELO blijft ongeslagen en wint eerste periodetitel: ‘De jongens nemen zelf verantwoordelijkheid’

VELO heeft in de eerste klasse B de eerste periodetitel gewonnen. Dankzij een eenvoudige 0-3 overwinning op HVV is de ploeg van trainer Kevin van der Geest na acht duels nog ongeslagen en heeft het zich verzekerd van een plek in de nacompetitie om promotie naar de vierde divisie.

Er waren zaterdag nog tien minuten te gaan, toen zich op het terrein van HVV een kostelijk tafereel aandiende. Drie leden van de begeleidingsstaf van VELO, die elk met twee kannen vers bier in hun handen van het clubhuis naar de kleedkamer aan de overkant van het veld liepen. Gezien de stand (0-3 door goals van Delano Vogel, Tony van den IJssel en een eigen doelpunt) was de buit van de eerste periodetitel in ‘1B’ wel binnen. En ja, dan is er maar één motto: Daar moet op gedronken worden.

Quote Onze kracht zit ook in de breedte van de selectie. Dat is heerlijk werken. Ook fijn is dat deze jongens zelf verantwoor­de­lijk­heid willen nemen Kevin van der Geest

Maar niet nadat de spelers alle vanuit Wateringen meegereisde supporters (dat waren er nogal wat) uitgebreid hadden bedankt. Trainer Kevin van der Geest hoefde niet lang na te denken over welke factoren ten grondslag liggen aan deze winterprijs. ,,Inzet en eenheid. Daar blinkt deze ploeg duidelijk in uit”, zegt hij. ,,Al acht wedstrijden lang. Dat is iets wat in spelers zelf moet zitten, maar we proberen die elementen als technische staf ook te stimuleren. Wat dat betreft betekent zo’n periodetitel natuurlijk een enorme stimulans. Maar vooral een beloning voor het keiharde werken van de jongens.”

Volledig scherm Jari Puister stapte van VUC naar VELO over en is bij de Wateringers direct succesvol © Haaglanden Voetbal / Eric de Wit

Ook een teken aan de wand, aldus de 40-jarige trainer, is dat de wissels de ploeg er niet zwakker op maken. ,,Onze kracht zit ook in de breedte van de selectie. Dat is heerlijk werken. Ook fijn is dat deze jongens zelf verantwoordelijkheid willen nemen. Het is niet voor niets dat ik in de rust het woord aan Jari Puister heb gegeven.”

De doelman wist meteen wat zijn trainer bedoelde. ,,Ik wees terug op de wedstrijd van vorige week. Toen wonnen we weliswaar met 6-1 van DHC, maar begonnen we zwak aan de tweede helft. Voor aanvang van dit seizoen waren de verwachtingen over de kracht van deze eerste klasse hooggespannen. Die verwachtingen zijn uitgekomen, de concurrentie tussen de topploegen is sterk. Dat belooft wat voor de rest van de competitie.”

