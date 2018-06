VELO-coach Van der Dussen nieuwe trainer van Barendrecht

Eersteklasser VELO uit Wateringen, waar Van der Dussen nog een jaar onder contract stond, gaf de Hagenaar vrij spel om te vertrekken en heeft met Patrick van Dullemen de beoogd opvolger al in huis.



Van der Dussen kwam bij Barendrecht in beeld door Jermaine Sandvliet, de assistent-trainer van Barendrecht. Beiden kennen elkaar van de profcursus, verzorgd door Van der Dussen. ,,We hadden elkaar al een tijd niet gesproken en was dan ook verrast toen ik door zijn toedoen afgelopen vrijdag werd benaderd met de vraag of er interesse had. Er waren al heel wat kandidaten op gesprek geweest, maar ik bleek te passen in het opgestelde profiel. Natuurlijk bevestigde ik prompt dat er van mijn kant zeker belangstelling was. Er zijn maar 18 trainers op dit niveau in Nederland aan de slag. Ik vind het geweldig om er deel van uit te maken", reageert Van der Dussen nog net niet jubelend.