VELO vanaf stip langs Die Haghe en Duindorp in 121ste minuut onderuit: lees hier alles over het amateurvoetbal

Graaf Willem II VAC is voor het eerst sinds 1967 weer kampioen, aanvoerder van toen reikt schaal uit

De laatste keer dat het eerste elftal van Graaf Willem II VAC kampioen werd, was in 1967. Na decennia lang wachten was het dit weekend eindelijk weer raak. Dankzij de 3-2 zege tegen RVC Celeritas konden de Wassenaarders de kampioensschaal, uitgereikt door een van de helden van 56 jaar geleden, weer omhoog houden.