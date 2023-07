Verdediger baalt, penningmeester wrijft in zijn handen: VELO was een prima gastheer voor ADO

Rosalin Kuiper waakzaam voor orka’s in slotetappe: ‘Als we te langzaam varen, kunnen ze ons aanvallen’

The Ocean Race verlaat donderdag Scheveningen om haar 60.000 kilometer lange zeilrace te voltooien. De finish voor de Zoetemeerse Rosalin Kuiper en haar collega’s is op zondag 25 juni in het Italiaanse Genua. Een relatief korte etappe, maar wel een waar orka’s voor de nodige problemen kunnen zorgen.