Verdediger Nick Kuipers van zero tot hero bij ADO Den Haag

Op zijn knieën glijdend naar de hoekvlag schreeuwde Nick Kuipers het uit van vreugde. De 26-jarige verdediger had net in de 83ste minuut de winnende treffer gemaakt in de voor ADO Den Haag zó belangrijke uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Uitblinker Nasser El Khayati zwiepte de bal na een kort genomen hoekschop met de juiste snelheid voor het doel, waar Kuipers als een krokodil toehapte. ,,Meestal zit er dan nog wel een keeper aan, nu niet. Fantastisch toch?" stelde de verdediger, die net zijn mooiste moment in het shirt van ADO had beleefd. Voetballen in de eredivisie en ook daar belangrijk kunnen zijn, het was anderhalf jaar geleden de reden voor de Limburger om MVV en het voor hem vertrouwde Maastricht te verlaten.