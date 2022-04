Verheydt helpt plichtmatig ADO met fraaie kopbal aan zege op Jong AZ bij debuut van Edwin Grünholz

Commenta­tor Willem van Zuilen is bezig aan zijn laatste duels: ‘Ze worden im­pel-stim­pel-stapelgek’

Geniet ervan, zo lang als het nog kan. Want aan het einde van het huidige seizoen hangt topamateurvoetbal-fenomeen Willem van Zuilen (63) zijn microfoon aan de wilgen en schallen zijn klassiekers als Oh la la laaaa! en Zet alle fietsen maar buiten! niet meer door de huiskamers. Of Van Zuilen het gaat missen? ,,Volgend jaar is de verplichting eraf.”

14 april