Verrassend fitte Verheydt weer in de basis bij ADO Den Haag; Asante terug voor kraker tegen FC Emmen

,,Asante zit er weer bij”, gaf ADO-trainer Ruud Brood daags voor de kraker tegen FC Emmen aan. ,,Hij is een jonge speler, hij had wat last van overbelasting. Dat hoort erbij. We moeten hem helpen zo snel mogelijk te wennen aan dit niveau. Of ik hem tegen Emmen weer opstel of dat ik het laat staan, moet ik nog bekijken. Dat ligt ook aan wie er klachten hebben, wie wat aankan. Dat moeten we ook goed blijven bekijken met Thomas Verheydt.”

Lees ook PREMIUM Vicieuze cirkel: potentiële kopers lopen bij ADO telkens tegen dezelfde problemen aan

Maar met de spits lijkt het allemaal erg goed te gaan. Verheydt speelde in de eerste competitiewedstrijd tegen Jong Ajax al langer dan het plan was geweest en kon tegen FC Volendam al in de basis starten. Brood lijkt dan ook gewoon voor dezelfde namen te gaan kiezen als die hij vorige week opstelde. ,,Ik denk dat het een redelijk open wedstrijd kan gaan worden”, blikte de trainer vooruit.

Quote Qua energie zit het heel goed in dit elftal Ruud Brood

Dat was het in Volendam ook. Het zorgde ervoor dat Brood genoot van zijn elftal. ,,Je kan praten over kwaliteiten, over leeftijd of over wisselvalligheden, maar qua energie zit het heel goed in dit elftal”, zei hij. ,,Dat is mooi om te zien. Dat is de belangrijkste eigenschap die deze ploeg heeft. En we kunnen ons als team nog flink ontwikkelen.”