Verschil met koploper is klein, toch staat Quick onderaan

Lierse Dione maakt dit weekeinde haar debuut in de wereldbe­ker

15 november Dione Voskamp is een sprintster pur sang. Hoe korter ze moet schaatsen, hoe beter. In de jeugd won ze al zes keer het NK Supersprint en dit weekeinde maakt de jonge schaatsster uit De Lier haar wereldbekerdebuut in Minsk. Op de 500 meter, de korste afstand.