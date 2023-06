Vertrek van trainer kwam bij SV Houtwijk als donderslag bij heldere hemel: ‘Zijn familie is zijn alles’

Voetbal Totaal Quick promoveert in debuutjaar en bloedspet­ters bij Laakkwar­tier: lees hier alles over het amateur­voet­bal

Quick is in het debuutseizoen op zaterdag direct gepromoveerd, bij de wedstrijd van Laakkwartier liep het flink uit de hand, werd Sjaak Polak bedreigd en belandde er bloedspetters op het shirt van de voorzitter. En in het zicht van de haven zijn gerenommeerde clubs HVC’10, Te Werve en KSD-Marine gedegradeerd. Wat gebeurde er nog meer in de nacompetitie? Met dit overzicht ben je helemaal bij.