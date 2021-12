Verzorger Ruben (69) overleed op het terrein van ‘zijn’ RAS: ‘De stoerste kerels met tranen in hun ogen’

Een voetbalvereniging is als een vingerafdruk of een sneeuwvlok. Geen één exemplaar is precies hetzelfde. Al lijkt dat voor zaterdag-vierdeklasser RAS nog eens extra op te gaan. In de zin dat die club lastig in een categorie is in te delen. De in 1928 in het Regentessekwartier opgerichte Rijks Ambtenaren Sportvereniging behoort niet tot de oude traditieclubs, maar ook niet tot de klassieke volksclubs. Niet bij de vergane glorieclubs en ook niet bij de uit overtuiging typische zaterdagclubs. RAS is gewoon erg RAS.