Vicieuze cirkel: potentiële kopers lopen bij ADO telkens tegen dezelfde problemen aan

Een brandend huis dat verkocht moet worden. Dat is hoe ADO Den Haag door vele ogen gezien wordt. Een club in zware crisis, in geldnood, in conflict met de grootaandeelhouder, in ongewis over de toekomst. Al bijna een halfjaar lang zoekt de dagelijkse leiding van de club naarstig naar een redder in nood. Iemand die zo gek is het brandende huis te kopen voordat het helemaal is afgebrand.