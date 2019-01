Victoria Pelova (ADO) op trainingskamp met Oranje: 'Nu meer laten zien'

Surrealistisch maar toch ook vertrouwd. De play-offwedstrijd van Nederland tegen Denemarken in het Rat Verleghstadion was 75 minuten oud toen ineens luid en duidelijk 'Haags Kwartiertje' van de tribune klonk. Een grote delegatie van ADO Den Haag Vrouwen maakte die oktoberdag haar aanwezigheid in Breda kenbaar. Een van hen was Victoria Pelova. Nauwelijks drie maanden later staat ze niet de OranjeLeeuwinnen aan te moedigen, maar is ze onderdeel van de selectie die in Zuid-Afrika op trainingskamp is.



,,Ja, het kan snel gaan", zegt de negentienjarige Delftse. ,,Toch hield ik er rekening mee dat ik erbij kon zitten. Ik stond al vanaf de zomer op de standby-lijst. Dus dan weet je dat het mogelijk is.”



Bovendien is het niet de eerste keer dat de aanvallende middenveldster van ADO Den Haag door Sarina Wiegman is opgeroepen. Precies een jaar geleden, op trainingskamp in Spanje, was ze erbij en maakte ze zelfs in een oefenwedstrijd tegen Spanje haar debuut. Daarover zei ze destijds toen ze het seintje om te gaan warmlopen kreeg: ,,Ik schrok me rot, deed het bijna in mijn broek. Toen ik klaar stond om in te vallen duurde het lang voordat de bal uit ging, waardoor ik nog zenuwachtiger werd. In het veld heb ik als een kip zonder kop rondgelopen."