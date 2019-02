Vierde winst op rij voor Westlandia

Westlandia kan met plezier de uitslagen van morgen afwachten in de derde divisie van het zondagvoetbal. In Limburg bleven de Naaldwijkers in Echt EVV met 0-2 de baas. Het betekende de vierde winst op een rij. Topscorer Giovialli Serbony en invaller Jedsel Markes scoorden voor de Naaldwijkers.

Bij EVV krabde men zich na afloop nog eens achter de oren. De thuisclub heerste in de eerste helft, kreeg ook een gemakkelijk gegeven buitenkansje vanaf elf meter, maar doelman Edgar Leerdam pareerde de inzet van Vankan in de vierde minuut. Ook in het vervolg had Leerdam een aantal attente reddingen. Westlandia bleef zo in de wedstrijd, want een 3-0 tussenstand had niet misstaan.

Na de pauze een gretiger Westlandia. Serbony en Markes hadden aanvankelijk het vizier nog niet op scherp staan, maar maakten dit in het laatste kwartier goed. Na een overtreding op Dean van Ooijen (zijn beste optreden tot nu toe) bleef Serbony kalm vanaf de stip en schoot zijn twaalfde doelpunt van het seizoen binnen. De 0-2 van Markes in de slotminuut gaf de winst extra glans.

Privéredenen

Adnan Bajic heeft wegens privéredenen per direct bedankt bij Westlandia. De aanvaller, die in de aanloop naar dit seizoen terugkwam op zijn besluit om naar Capelle over te stappen, maakte in 3 seizoenen 22 treffers voor de Westlanders.