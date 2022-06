Vijf clubs uit de regio vrezen een bezoek van het degradatiespook: ‘We leven van duel tot duel’

Kampioen FC Skillz is op slotdag niet te stoppen en schiet droom SC Monster aan diggelen

Het had alles in zich om een van de meest bizarre ontknopingen in jaren te worden. FC Skillz en SC Monster begonnen in de titelstrijd in de derde klasse B met hetzelfde aantal punten én doelsaldo aan hun laatste wedstrijden in de competitie, tegen respectievelijk DUNO en Quick Steps. Een beschrijving van de middag van minuut tot minuut.

5 juni