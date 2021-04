Viv Kingma stijgt met Oranje naar grote hoogte: ‘Soms het ik het gevoel dat het mijn laatste kans is’

De opluchting is groot bij Viv Kingma. Eindelijk mag de 26-jarige Voorburger weer voor het Nederlands team uitkomen. ,,Dat is voor mij in de zomer van 2019 voor het laatst geweest. Daarna heeft het Nederlands team nog wel gespeeld, maar toen crickette ik in Australië. Maar het blijft lang geleden en we hebben heel erg naar dit moment toegeleefd. Al die tijd hebben we doorgetraind, zonder dat we een doel hadden. Dat gebeurde ook veel op een indoorlocatie, dat is ook niet de ideale interlandvoorbereiding.”