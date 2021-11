Viv Kingma wacht in Zuid-Afrikaanse bubbel nog altijd op terugvlucht: ‘Hopen dat je geen corona oploopt’

Viv Kingma zit dezer dagen veel in het zonnetje bij het zwembad. Op een plek waar het kwik de 30 graden aantikt. Maar wat klinkt als een zorgeloze vakantie, is in werkelijkheid een ongewilde situatie. Liever was de cricketer van VCC thuis geweest. Al is dat ook niet helemaal waar. Het allerliefst had hij gedaan waarvoor hij naar Pretoria was vertrokken: drie interlands spelen tegen Zuid-Afrika in het kader van de World Cup Super League.