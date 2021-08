Vlaggen in top want voetbalfeest TAC start: ‘Ze blijven na afloop altijd langer hangen dan ze van plan waren’

Koswal: ,,Onze voorbereiding was intensief. Heel veel wedstrijden. Wedstrijden zijn leuker dan trainingen. Het gaf jongens die zich in de kijker wilden spelen de kans dat te doen. De resultaten waren wisselend, maar ik denk dat we er klaar voor zijn. In fysiek opzicht zijn we sterker geworden, al blijft het aanvallende en technische voetbal onze huisstijl. We willen de toeschouwers hier altijd iets bieden.

,,We zijn geen rijke club, maar onze vrijwilligers doen er alles aan om er een voetbalfeestje van te maken. Tegenstanders blijven na afloop altijd langer hangen dan ze van plan waren. Ook zondag wapperen de vlaggen in top, zet de keuken z’n beste beentje voor en het scorebord heeft een opknapbeurt gehad. Om te zorgen dat daar zondag een goede uitslag op staat, is het zaak de individuele kwaliteiten in dienst van de ploeg te stellen. Ik heb er in de voorbereiding op gehamerd dat er maar één vedette is en dat is TAC’90.

,,Dit wordt ons tweede seizoen in de hoofdklasse. Eerst op dit niveau een vaste kracht worden. Op termijn misschien met een stiekem oogje naar een periodetitel kijken. Als je naar de historie van deze club kijkt, zie je dat we al een heel eind zijn gekomen. Die ontwikkeling is nog lang niet ten einde.”

