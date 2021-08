Vliegende start voor Thomas Verheydt met doelpunt tegen Jong Ajax bij debuut voor ADO Den Haag

Almere City heette nog FC Omniworld en RBC Roosendaal was nog een betaaldvoetbalorganisatie. En Jong Ajax en Jong PSV? Die speelden nog ‘gewoon’ op maandagavond tegen elkaar, vaak zat met van blessures teruggekeerde routiniers uit het eerste elftal ertussen. Dat was hoe de voetbalwereld eruit zag toen ADO Den Haag voor het laatst in de eerste divisie actief was. In het seizoen 2007-2008, het eerste jaar waarin de Haagse club in het huidige stadion speelde.

Weinig verheffend

Het duel zelf was bovendien weinig verheffend. ADO was beter dan de jonge Amsterdammers, creëerde een handjevol kansen. Als Jong Ajax-keeper Jay Gorter, vorig seizoen nog uitblinker bij het gepromoveerde Go Ahead Eagles, minder in vorm was geweest, had de Haagse ploeg ook best wel een grotere overwinning kunnen boeken. Maar het werd 2-0. Door een snelle aanval, vroeg in de tweede helft die met een hard schot in de verre hoek goed werd afgerond door Amar Catic.