Vliegensvlugge Catic kan brommergeluiden van ADO-tribune wel waarderen: ‘Dat is toch lachen’

Marius van Mil zelfkri­tisch na ADO Den Haag-de­buut: ‘Ik had eigenlijk moeten scoren’

30 augustus De voor ADO Den Haag vervelende wedstrijd tegen NAC was voor een van de Haagse spelers nog enigszins feestelijk. Marius van Mil maakte zijn debuut in het profvoetbal. In Breda viel hij 20 minuten voor tijd in. ,,Dat is speciaal.”