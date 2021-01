Voedingscoach van Steven Kruijswijk gaat nu zelf koersen voor Jumbo-Visma

Daarmee gaat voor de 28-jarige coureur, die voorheen voor Parkhotel Valkenburg reed, een droom in vervulling. ,,Samen met, alleen al, Marianne Vos in een team zitten, vind ik echt een eer. Ik keek altijd tegen haar op. Mijn rol wordt onder andere haar ondersteunen tijdens wielerklassiekers, zoals die in de Ardennen”, legt de inmiddels in Gouda woonachtige wielrenster uit. ,,Ook het geschetste plan van de ploegleiding trok mij erg, toen die equipe mij benaderde. De vrouwen krijgen dezelfde begeleiding en faciliteiten als de mannen. Denk daarbij aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In januari gaan beide ploegen samen op trainingskamp bij Alicante, als de gezondheidssituatie in Spanje dat toelaat.”