Voetbalclub Deltasport zwaar gestraft na massale vechtpartij met Haagse HMSH

Tweedeklasser Deltasport is door de tuchtcommissie van de KNVB hard gestraft voor de ongeregeldheden rondom de gestaakte districtsbekerwedstrijd met het Haagse HMSH in september.

De Vlaardingse club krijgt vijf punten in mindering in competitieverband en ziet drie spelers voor lange tijd geschorst worden. Edinho Pattinama is voor acht maanden uitgesloten en komt daardoor dit seizoen niet meer in actie. Djoemian Sarkam en doelman Lorenzo van Gorkum mogen zes maanden niet in actie komen voor de Vlaardingse club.

Het duel in Vlaardingen werd op 14 september al na een halfuur gestaakt vanwege een massale vechtpartij. De politie moest er zelfs aan te pas komen om de gemoederen tot bedaren te brengen en de Haagse tegenstander van het terrein te begeleiden. In eerste instantie werd zowel Deltasport als HMSH voor dertig dagen stilgezet door de KNVB, maar na drie weken mochten beide ploegen alsnog beginnen aan de competitie.

Maandenlange schorsing

Dat gold niet voor Deltasport-spelers Pattinama, Sarkam en Van Gorkum, die in eerste instantie eveneens 30 dagen niet in actie mochten komen en hun straf nu zien worden verlengd naar een maandenlange schorsing, waardoor zij een groot gedeelte van dit seizoen niet in actie mogen komen.

Deltasport-trainer Ton Pattinama, die de KNVB beelden toestuurde van de vechtpartij om aan te tonen dat zijn ploeg niet de aanstichter was van de vechtpartij, laat weten dat Deltasport in afwachting is van de motivatie van de tuchtcommissie wat betreft de puntenstraf en de lange schorsingen voor zijn spelers. ,,Aan de hand daarvan nemen wij als club het besluit of we in beroep gaan tegen deze hoge straffen. Voorlopig zijn we dat wel van plan’', laat Pattinama weten.