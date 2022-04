Voetbalclub RKAVV uit Leidschendam haalt de Indiase kranten: ‘Onze trainers zouden die kant op kunnen’

Dat mensen in India over een aantal jaar massaal in shirts van RKAVV lopen, staat qua kansberekening ongeveer gelijk aan dat er plots een ijsbeer door de straten in Den Haag struint. Het lijkt onmogelijk. Hoewel: dat was het tot voor kort. Op Twitter dook begin deze week namelijk een gerucht op dat Leidschendamse voetbalvereniging in India een academy op wil gaan zetten. Navraag leert dat dat niet klopt, maar ook dat er wel degelijk een kern van waarheid in het gerucht zit. ,,Het zit in de verkennende fase, maar plannen zijn er zeker”, vertelt RKAVV-voorzitter Alex Wijnen trots.