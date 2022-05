Voetballer Joost (29) is doof, maar gaat met ‘Oranje’ naar Brazilië: ‘We communiceren met gebaren’

Joost de Kiewit is niet zomaar een doelman. Hij is de sluitpost van het derde elftal van VELO uit Wateringen en is de keeper van het Nederlands Dovenelftal, dat aan de Deaflympics meedoet. Dat zijn de Olympische Spelen voor slechthorenden, die de komende twee weken in het Braziliaanse Caxias do Sul worden afgewerkt. En het Nederlands Dovenelftal is daarbij, want Oranje kwalificeerde zich ten koste van Zweden enigszins verrassend via de play-offs .