Mohammed Faloun tien maanden geschorst door de KNVB

Mohammed Faloun schopte tijdens het competitieduel met Sportlust’46 in de eerste klasse zaterdag, op 7 april van dit jaar, tegenstander Rick Wils van achteren neer, zonder dat er een bal in de buurt was. Scheidsrechter Wim Roozeboom nam het incident niet waar en noteerde het dus ook niet in zijn wedstrijdrapport.

,,Op televisiebeelden kun je zien dat ik met mijn rug naar de situatie stond. De hele wedstrijd waren de spelers aan het duwen en trekken met elkaar’’, aldus Roozeboom.

Landelijke bekendheid

Volledig scherm Het moment waarop Mohammed Faloun een trap uitdeelt aan Rick Wils. © AD De verdediger, die in zijn vrije tijd aan kickboksen doet, kreeg landelijke bekendheid toen op de site van de club uit Woerden de beelden van het incident in de samenvatting van de wedstrijd werden opgenomen. Via een bijgevoegde tekst werd extra nadruk gelegd op het incident. Niet veel later verwijderde de club de beelden van de eigen clubsite, al waren deze nog wel te zien op YouTube. ,,Zover ik weet, worden clubbeelden niet gebruikt in bestraffingen’’, aldus Roozeboom een dag na de wedstrijd.

Dat bleek anders te liggen en de verdediger van Te Werve hoorde een straf van tien maanden schorsing tegen zich eisen, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Daarnaast heeft Faloun een proeftijd van een jaar, die ingaat nadat de schorsing - ingegaan op 9 april - is afgelopen. Faloun was al door het Rijswijkse bestuur tot het einde van het seizoen geschorst en ging niet in beroep tegen de eis van de tuchtcommissie van de KNVB.

De speler van de Rijswijkse ploeg kreeg na het incident via social media bedreigingen, waarna beide clubs deze middels een statement veroordeelden. Tevens boden de Rijswijkers Sportlust’46 hun excuses aan voor het incident. Daarnaast vond er een gesprek plaats tussen de besturen en de aanvoerders van beide verenigingen.

Excuses

Rick Wils ontving excuses van Faloun en gaat op advies van zijn club niet inhoudelijk in op de zaak. Jan van den Heuvel, voorzitter van Sportlust’46: ,,De KNVB heeft deze strafmaat opgelegd en daar zal het ongetwijfeld haar redenen voor hebben. Ik vind het niet onze taak om daarover te oordelen.’’ Bij de Rijswijkse club was niemand voor commentaar beschikbaar.