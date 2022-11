Voetballers TAC’90 reizen dit seizoen bijna 3000 kilometer naar uitduels: ‘Iedereen danst in de bus’

Scheids­rech­ter Manuel is 1 meter 42, maar staat zijn mannetje: ‘Ik kan niet zeggen: the sky is the limit’

Met zijn lengte van 1 meter 42 meter is Manuel Uijttewaal (24) een opvallende verschijning in het Nederlandse amateurvoetbal. Als kind werd hem vanwege zijn lengte afgeraden om te gaan voetballen, maar inmiddels heeft Uijttewaal, die over een gezonde portie zelfspot beschikt, als scheidsrechter zijn sporen verdiend en wordt hij zelfs met Bas Nijhuis vergeleken. ,,Ik kan niet zeggen: the sky is the limit.”

