Voetbaltrainer knock-out in de warming-up: ‘Ik kreeg een bal op mijn slaap en moest naar het ziekenhuis’

Kay Huisman werd ziek en dat kostte hem het EK shorttrack: ‘Het had zo’n zware impact op mijn lijf’

Shorttracker Kay Huisman (25) beleefde afgelopen najaar zijn internationale doorbraak met plaatsing voor verschillende World Cups, maar deelname aan het Europees kampioenschap in Polen, later deze maand, zit er niet in.

4 januari