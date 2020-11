Voor ADO Den Haag is het nu al buigen of barsten: ‘Ik ben bang wat voor invloed dit op de groep heeft’

Diana Boogaard eerste vrouwelij­ke scheids­rech­ter in Korfbal League: ‘Ik moest me dubbel bewijzen’

25 oktober Het is nauwelijks voor te stellen. Korfbal, al ruim honderd jaar de meest gemengde sport van Nederland, kende nog geen vrouwelijke scheidsrechter op het hoogste (zaal)niveau. Dat blijft zo, want het debuut van de Haagse Diana Boogaard in de Korfbal League is vanwege de coronamaatregelen voorlopig uitgesteld.