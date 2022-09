Voor de training ga ik niet tussen de meiden staan, want ze hebben alleen maar last van me

Voetbal Totaal Jonkies doen het bij Quick en bekerduel SV Madestein gestaakt: lees hier alles over het amateur­voet­bal

De topamateurs zijn alweer even aan de competities bezig en ook de districtsbeker is in volle gang. Scheveningen had een offday, de vierde divisie op zondag wordt door de clubs uit de Haagse regio gedomineerd en het bekerduel van SV Madestein werd gestaakt. Wat gebeurde er nog meer? Met dit overzicht ben je weer helemaal bij.

12 september