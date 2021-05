Voor het eerst in tien jaar weer drie Haagse teams in hoofdklasse: ‘Dat zijn twee extra thuiswedstrijden’

Van piepklein open hutje in sloppen­wijk naar villadorp Wassenaar: ‘Hockey heeft mijn leven gered’

30 april HGC’er Devindar Walmiki (28) groeide in bittere armoede op in een krottenwijk van Mumbai. Sinds een klein decennium heeft de Indiër de armoede achter zich gelaten en nu hockeyt hij zowaar in het villadorp Wassenaar. ,,Toen ik mijn hockeyloopbaan begon, nam ik me al voor iets met een goed doel te doen.”