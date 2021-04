Voor Joran Berkhout is Storks de beste optie: ‘Iedere bal die ik gooi doet nog steeds pijn’

Dit seizoen bevat de hoofdmacht van Storks weinig ‘oude bekenden’. Van het team dat in 2017 de overgangsklasse won en naar de hoofdklasse promoveerde, is niemand meer over. Behalve Joran Berkhout, maar hij was er juist de afgelopen jaren niet bij. ,,Je kan wel zeggen dat, vergeleken met toen, er sprake is van een cultuurverandering bij Storks.”