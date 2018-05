Voor Klein Zwitserland begint het echte werk nu pas

HockeyDe hockeyers van het Haagse Klein Zwitserland werden zondag kampioen in de overgangsklasse B. Het echte werk begint komende zondag (15.00 uur) pas als Hurley op bezoek komt in de play-offs voor promotie naar de hoofdklasse.

Quote Omdat je in die tijd pas met acht jaar mocht gaan hockeyen, heb ik eerst twee jaar gevoetbald bij HVV. Martijn van Grimbergen Martijn van Grimbergen (23) is een 'kind van de club'. Zijn vader Maarten maakte als speler de glorietijd van Klein Zwitserland, eind jaren zeventig/begin jaren tachtig, mee. Zijn moeder, Charlotte van Grimbergen-Staal, speelde dertien seizoenen in het eerste vrouwenteam van de 'Steenbokken'.

Hockey werd er bij de familie Van Grimbergen met de paplepel ingegoten. Toch werd het veld niet met een stick, maar met een bal aan de voet voor het eerst officieel betreden. ,,Omdat je in die tijd pas met acht jaar mocht gaan hockeyen, heb ik eerst twee jaar gevoetbald bij HVV", vertelt de rappe aanvaller, die dit seizoen in de (reguliere) competitie twaalf treffers maakte voor het vlaggenschip van KZ. Vanaf de E-tjes maakte het zwart-geel plaats voor het bordeauxrood met donkerblauw. Vijf jaar geleden kwam Van Grimbergen vast bij de hoofdmacht, die destijds ook in de overgangsklasse uitkwam. Hij maakte twee jaar geleden de neergang mee naar de eerste klasse, het derde niveau.

Een aantal voormalig KZ-ers zette toen de schouders eronder. Er werd een meerjarenplan gemaakt om van de in verval geraakte club weer een topclub te maken. Op aanraden van de Argentijnse oud-speler van KZ, Max Caldas, de huidige bondscoach van het Nederlands mannenteam, werd diens landgenoot Carlos Castaño als coach van de mannen aangetrokken.

,,Het was goed dat er ook een aantal oud-spelers met hoofdklasse-ervaring terugkeerde, waaronder Wouter Rens en Govert Soeters, die mij nog hadden gecoacht in de jeugd", zegt Van Grimbergen, die de opleiding sportmanagement volgt aan de Haagse Hogeschool.

KZ keerde na één jaar terug in de overgangsklasse, waarin dus gelijk weer de titel werd behaald. ,,Dit is het enige jaar waarin je in twee seizoenen drie keer kan promoveren. Mochten we weer promoveren, dan sla je de nieuwe promotieklasse over", aldus Van Grimbergen. ,,Dat is wel iets unieks."

Tweeluik

Promotie is (al) mogelijk wanneer in een tweeluik met het Amstelveense Hurley, de kampioen van de andere poule, wordt afgerekend. Bij verlies wacht een 'best of three' met Almere, de nummer 11 van de hoofdklasse.