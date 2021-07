Voor zeiler Nicholas Heiner stoppen de Olympische Spelen na Tokio: ‘Wat moet ik hierna doen?’

Voor de 31-jarige Heiner is het deze zomer in de baai van Enoshima alles of niets. Nadat hij nota bene als wereldkampioen in de Laser-klasse de Olympische Spelen van 2016 miste, is een medaille in Japan nog zijn enige kans. ,,Dat de Finn-klasse uit het olympisch programma wordt gehaald, vind ik een zeer slecht besluit. Deze klasse brengt de grootste zeilers, namelijk zeilers die in de Volvo Ocean Race en de America’s Cup varen, voort. En wat moet ik daarna dan gaan doen? Terug naar de Laser, de 470 en 49er, waarin ik allemaal al heb gevaren, is geen optie. Bovendien zijn de volgende Olympische Spelen al over drie jaar, dat is te kort om een goede voorbereiding in een nieuwe boot te hebben.”