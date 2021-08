Voor zeiler Nicholas Heiner stopt de olympische droom: ‘Maar ze zijn nog niet van me af’

Vader Roy werd in Atlanta in 1996 derde in dezelfde bootklasse. Zijn zoon Nicholas zeilde in de medalrace van de vijfde naar de vierde plek, maar meer zat er niet in. ,,Hier in Japan gebeuren zoveel dingen, dat je je afvraagt: waar is de jury? Maar daar heb je geen invloed op. Dat heb je wel op je eigen races en ik heb het mezelf gewoon te moeilijk gemaakt. Door goede met slechte races af te wisselen en een paar matige te varen. De medalrace was de beste race van de week. Ik ben dichtbij gekomen, maar dichtbij is niks. Ik zou graag nog een keer willen varen, maar dat kan niet meer.”