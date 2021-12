Voormalig ADO-speler Ekrem Kahya wordt de nieuwe hoofdtrainer van HBS

Kahya debuteerde als speler in 1998 bij ADO Den Haag. Hij stond bekend als stijlvolle middenvelder met spelinzicht en een uitstekende pass. In 2002 vertrok hij naar het Turkse Denizlispor om één seizoen later weer in Nederland terug te keren. Eerst bij Go Ahead Eagles, vervolgens bij FC Dordrecht, VVV en weer ADO. Hij sloot zijn carrière als speler af bij HBS, waar in 2012 een punt achter zijn spelersloopbaan zette.