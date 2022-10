Voormalig succestrainer en bondscoach Jan Alma (88) overleden

Jan Alma zetten in 2003 een punt achter zijn carrière als handbalcoach, waarin hij vele successen boekte. Hij leidde de vrouwen van Hellas en de mannen van Aalsmeer naar de nationale titel en vierde triomfen met Hermes en Quintus. Als bondscoach van de Oranjevrouwen tussen 1976 en 1978 was Alma de eerste trainer die Nederland de A-status bezorgde.

Alma kreeg in zijn leven een groot aantal onderscheidingen toegekend. Hij werd benoemd tot erelid van Hellas en het Nederlands Handbal Verbond. Hij ontving de Zilveren Roos bij Hermes, het Verbondsereteken in Goud en de Sportpenning van de gemeente Den Haag. Er werd een tribune in de sporthal van Hellas naar hem vernoemd en hij kreeg een plaats op de Wall of Fame van de gemeente Den Haag. Nog steeds wordt er met ontzag gesproken over Alma’s aanpak.

Medisch dossier

Zijn echtgenote Mieke Pottuijt, ooit topspeelster van het glorieuze Hellas en Oranje, was zijn grote steun en toeverlaat. Zowel in zijn privéleven als naderhand op de wisselbank als assistent-coach. De laatste jaren was Alma’s gezondheid broos geworden. Zijn medisch dossier was even indrukwekkend als de lijst met successen, maar praten over zijn favoriete sport deed de maestro tot het laatst met grote bevlogenheid.