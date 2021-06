Vorig seizoen de beste maar haalt HCC wel de play-offs? ‘Het is een mentaal ding’

Voor Varenhorst en Van de Velde komt het aan op laatste moment: ‘Moeten het in Den Haag afmaken’

7 juni Tokio was zo dichtbij, maar het werd net niet. De Haagse beachvolleyballers Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde konden zich in Tsjechië direct plaatsen voor de Olympische Spelen, maar door de nederlaag in de kwartfinale eindigden ze als 19de op de ranglijst. Een 17de plek was nodig.