Vroege treffer Van der Heiden bezorgt Quick drie punten

Tomislav Hrelja gaat voor eerste prijs met Hijs

2 februari Tomislav Hrelja (29) gaat morgen in de bekerfinale tegen Nijmegen Devils voor zijn eerste prijs met Hijs. De in Geleen geboren maar in Nijmegen wonende goalie van Hijs Hokij keepte de afgelopen negen seizoenen voor Devils, maar moest daar door het aantrekken van een nieuwe goalie vertrekken.