Vrouwen van ADO laten kans liggen tegen Heerenveen

Heerenveen geldt als een concurrent voor de vierde plek, die recht geeft op play-offs om de landstitel. Het verschil bedroeg vooraf een punt in het voordeel van de thuisploeg . Die voorsprong leek te worden uitgebouwd, want in haar 200ste officiële wedstrijd voor ADO kreeg doelvrouw Barbara Lorsheyd aanvankelijk weinig te doen. De thuisploeg domineerde in de eerste helft en kwam via Chasity Grant verdiend op voorsprong. Maar na de pauze zakte de ploeg van Sjaak Polak ver terug en in een tijdsbestek van een minuut draaiden de Friezinnen de wedstrijd om. Suzanne Admiraal (ex-ADO) en Quinty Sabajo zorgden voor de winst voor Heerenveen. Daarmee werd het een pijnlijk feestje voor Lorsheyd, helemaal omdat ze na afloop vanwege een ribblessure door de dokter onderzocht moest worden.