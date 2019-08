Waarom ADO ervaren spelers als Michiel Kramer graag laat terugkeren

De dagelijkse ritjes van huis naar het stadion, de spelers in de kleedkamer, de collega's op kantoor. Michiel Kramer (30) kende ze al voordat hij vorige week op proef kwam. De stage beviel de spits, maar ADO ook. Gisteren kwam een 2-jarig contract op tafel. ,,Heel fijn", zei de glunderende hoofdrolspeler na de ondertekening in Den Haag. ,,Ik pas me zo ook wat sneller aan dan bij een heel nieuwe club."