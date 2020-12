Waarom Chinese eigenaar nog steeds in ADO gelooft: ‘Afgelopen jaren waren een onvergetelijke ervaring’

Een wedstrijd staat hoog op verlang­lijst­je van Haagse voetbalwe­reld: ‘Vereni­gings­le­ven zit zó in je systeem’

4 december Ook in het Haagse voetbal zijn er wensen waarvan men hoopt dat de goedheiligman ze in vervulling zal laten gaan. De laatste wedstrijden dateren alweer van begin oktober en het is maar de vraag wanneer de competities hervat kunnen worden. ‘Bij het wandelen over de Frederik Hendriklaan ben ik nu al vier keer Scheveningen-trainer John Blok tegen gekomen.’