Waarom een wedstrijd tegen een topclub als PSV voor ADO Den Haag al geen kwestie van mogen meer is

ADO Den Haag Begrip en onbegrip over vertrek Martin Jol (ADO): ‘Hij heeft zijn hand overspeeld’

10 februari Het vertrek van Martin Jol als hoofd van het technische hart van ADO Den Haag is het gesprek van de dag in de hofstad. Veel ADO-prominenten betreuren zijn besluit. En er wordt kritiek geuit. ,,Hij had moeten blijven zitten.”