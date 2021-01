Waarom er bij de verdwenen club VVP paarden over het veld galoppeerden

Maik Kuivenho­ven debuteert op het WK darts: ‘Ik werk ook gewoon nog vijf dagen per week’

19 december Maik Kuivenhoven uit Naaldwijk maakt morgenmiddag zijn debuut op het WK darts in Alexandra Palace in Londen. Al in zijn tweede seizoen bij de PDC slaagde de 32-jarige darter erin om zich voor het jaarlijkse hoogtepunt van het internationale dartsseizoen te plaatsen. Hoe schat de Westlander zijn kansen in?