Waarom golfer Darius van Driel ontspannen kan starten bij Dutch Open

Beerput open in cricketrel: HCC in verlegen­heid gebracht met foto van schunnige tekst in kleedkamer

24 augustus Een nieuw hoofdstuk in de cricketrel brengt de Haagse club HCC in verlegenheid. Er is een foto opgedoken uit de kleedkamer met daarop een schunnige tekst over competitietegenstander Punjab. Pijnlijk voor HCC, omdat de Hagenaars laatst zelf van het veld stapten na een vermeende racistische opmerking van de tegenpartij. Sindsdien zijn de play-offs al zeker een week opgeschort.