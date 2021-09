Waarom Harald Berg de beste is die ooit in het rood-groene ADO-shirt speelde

Het debuut van Patrick Berg tijdens de interland Noorwegen-Nederland op 1 september jongstleden zorgde voor een zeldzaamheid in het internationale voetbal. Patrick Berg trad in de 68ste minuut als Noors international in de voetsporen van vader Ørjan en grootvader Harald. Drie generaties Berg in het Noorse elftal! Wat zal opa Harald, kijkend naar het televisiescherm in zijn woning in Bodø, dat ruim boven de poolcirkel ligt, trots zijn geweest. De thans 79-jarige Berg arriveerde in het voorjaar van 1969 in het Haagse Zuiderpark.